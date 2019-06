Energia: Enel Green Power sigla accordo con Mondelez International per fornitura di 12 anni (3)

- Egpna, parte di Enel Green Power, la business line globale per le rinnovabili del Gruppo Enel, è proprietario e gestore leader di impianti di energia rinnovabile in Nord America, con progetti in esercizio e in via di sviluppo in 24 stati Usa e due province canadesi. Gestisce inoltre circa 100 impianti per una capacità gestita complessiva di circa 5 gigawatt prodotta da fonti rinnovabili idroelettriche, eoliche, geotermiche e solari. In Texas, gestisce attualmente il parco eolico Snyder (63 megawatt), nella contea di Scurry, e sta costruendo il parco eolico High Lonesome (450 negawatt), una parte del quale è ubicato sempre nella contea di Upton. (Com)