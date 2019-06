Difesa: Galantino (M5s), giustizia e memoria per 46 parà caduti in silenzio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato del Movimento cinque stelle, Davide Galantino, ricorda su Facebook: "Il 9 novembre 1971 un aereo militare C130 con a bordo 46 parà della Folgore e 6 militari inglesi cadde nelle secche della Meloria, un tratto di mare situato circa 7 km al largo di Livorno, in Toscana. L'episodio - spiega - rappresenta il più grave incidente delle Forze armate italiane dalla fine della seconda guerra mondiale. In merito a questa tragedia non fu data alcuna spiegazione ufficiale e i militari coinvolti non furono considerati 'vittime del dovere'. Incredibilmente oggi ai familiari delle vittime è stato richiesto dallo Stato un risarcimento per aver ricevuto, in questi anni, somme a titolo di indennizzo. Una profonda ingiustizia in merito alla quale ho interrogato i ministri della Difesa Elisabetta Trenta e dell'Interno, Matteo Salvini". Galantino quindi prosegue: "Questi ragazzi, deceduti ormai 48 anni fa, morirono durante una missione, mentre compivano il loro dovere di cittadini e di militari. E' necessario fare chiarezza sulla vicenda, evitando di vessare le loro famiglie che già si sono fatte carico di un dolore enorme; lo Stato riconosca il sacrificio di questi giovani rispettandone la loro memoria e ristabilendo un principio di giustizia", conclude il deputato M5s. (Rin)