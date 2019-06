Difesa: Ferrari (Lega), celebrare feste Forze armate in spazi pubblici

- Il capogruppo della Lega in commissione Difesa della Camera, Roberto Paolo Ferrari, in una nota, sottolinea: "Le Forze armate sono l'orgoglio del nostro paese. Celebrare in spazi pubblici le feste in ricorrenza della fondazione di Esercito, Aeronautica, Marina, Carabinieri e Guardia di finanza, anziché al chiuso all'interno delle caserme, è il modo migliore e a costo zero per consentire ai cittadini di condividere i valori che esse incarnano. Esprimo dunque soddisfazione per l'approvazione della nostra risoluzione in commissione Difesa della Camera - ha aggiunto Ferrari, primo firmatario del documento -, che impegna il governo in questa direzione. Ciò anche attraverso il coinvolgimento degli enti locali, che potranno mettere a disposizione le proprie strutture e far sì che il lavoro prezioso delle Forze armate, svolto in innumerevoli occasioni e contesti, purtroppo anche di natura calamitosa, possa essere apprezzato da tutti, anche dei più piccoli". (Com)