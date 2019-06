Milano: siglato patto di collaborazione per cura condivisa piazzale Corvetto

- È stato siglato oggi, alla presenza dell'assessore alla Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open data Lorenzo Lipparini e al Presidente del Municipio 4 Paolo Bassi, il nuovo patto di collaborazione per la cura condivisa di piazzale Corvetto. Il titolo del progetto è "Azzaip!", piazza al contrario: un nome che evoca il suono di parole arabe, per richiamare l'attenzione sulla ricchezza multiculturale del quartiere. Diverse culture animano e compongono lo stesso patto di collaborazione proposto da Giacomo Sarasso, gestore del chiosco posto sul piazzale e diventato per tutti "il chiosco della poesia". Da qualche tempo questo piccolo luogo dallo stile 'parisien' accoglie infatti performance di lettura libera e condivisa di poesie, oltre all'angolo bookcrossing, raccogliendo una grande partecipazione (oltre 60 persone erano presenti all'ultimo evento del 21 giugno). La proposta al Comune di Milano di un patto di collaborazione è frutto del percorso che Giacomo e Luoghicomuni, l'azione promossa da Labsus e Italia Nostra Nord Milano all'interno del programma di rigenerazione urbana Lacittàintorno di Fondazione Cariplo, hanno portato avanti insieme per trasformare uno spazio di passaggio e privo d'identità in un luogo piacevole in cui incontrarsi, contaminarsi, fare cultura, affiancandolo su diversi fronti. Labsus ha accompagnato Giacomo nell'ingaggio dei portatori d'interesse, nella redazione e presentazione della proposta, nella comunicazione dell'iniziativa, mentre Italia Nostra ha messo a disposizione risorse e competenze per l'analisi di fattibilità e la piantumazione di un albero, Liriodendron tulipifera, che avverrà nel mese di novembre. (segue) (com)