Milano: siglato patto di collaborazione per cura condivisa piazzale Corvetto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Milano fornirà il materiale necessario per la tinteggiatura collettiva della pavimentazione, in programma domenica 30 giugno a partire dalle 10, e per la piantumazione dell'albero. Il patto coinvolge anche il fioraio Hossain Anowar, originario del Bangladesh, e l'edicolante boliviano Vladimir Ricalde, "vicini di chiosco", che contribuiranno alle azioni di cura previste, in particolare nel periodo natalizio; due diversi collettivi di giovani architetti, PR5 Studio e Studio Pasta Madre, hanno già messo a disposizione le loro competenze tecniche per disegnare il progetto della piazza e in futuro organizzeranno dei workshop per l'autocostruzione di arredi urbani per la sosta; la libreria per bambini Punta alla Luna, che organizzerà dei momenti di lettura pubblica con i più piccoli; l'insegnante e poeta Nino Iacovella, che continuerà a promuovere eventi poetici di comunità, sul piazzale e itineranti; l'associazione di quartiere Terzo Paesaggio, che annuncerà gli eventi che accadranno altrove, a Corvetto o nella vicina Chiaravalle. "Sigliamo oggi un patto che vedrà collaborare molte realtà di quartiere e cittadini che vivono e lavorano intorno a piazzale Corvetto, con la volontà comune di trasformare questo luogo di passaggio in uno spazio pubblico a disposizione della comunità – commenta l'assessore Lorenzo Lipparini (Partecipazione, cittadinanza attiva e Open data) –, un crocevia di eventi, incontri e opportunità per tutto il quartiere. Ogni nuovo patto di collaborazione ci dimostra la grande determinazione e progettualità dei cittadini attivi milanesi, ed è per noi la conferma dell'efficacia e del forte valore sociale che ha generato l'approvazione del Regolamento per la gestione condivisa dei beni comuni". (com)