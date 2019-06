Agroalimentare: Pesce (M5s), con ok Camera no aste a doppio ribasso e limite a sottocosto

- Alessandra Pesce, sottosegretaria all'Agricoltura del Movimento cinque stelle, su Facebook informa: "Oggi alla Camera è stata approvata senza voti contrari la legge per le limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli sottocosto, per il divieto delle aste al doppio ribasso e per la disciplina delle filiere etiche. Un testo - spiega - che contrasta le pratiche sleali, sostiene l'equità nella distribuzione del valore lungo la filiera, rafforzando il Made in Italy a tutela delle imprese e dei consumatori. Ho seguito i lavori ed espresso i pareri sugli emendamenti e gli ordini del giorno. Sono molto soddisfatta per il risultato raggiunto - conclude - e ringrazio la commissione Agricoltura e i parlamentari per essere intervenuti su un tema così rilevante per il nostro agroalimentare". (Rin)