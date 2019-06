Energia: Arera, dal primo luglio al via Portale consumi luce e gas

- Al via dal primo luglio il nuovo ‘Portale consumi’ di Arera il sito, previsto dalla Legge di bilancio 2018, che accresce la consapevolezza dei consumatori rendendo disponibili i propri dati di consumo storici, elettrici e gas, in modo chiaro e fruibile. In questa prima fase il cliente potrà da subito visualizzare, anche mediante tabelle o grafici più intuitivi, i dati passati di consumo, le letture e le autoletture degli ultimi 12 mesi. Lo riferisce un comunicato stampa dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente. La granularità dei dati disponibili dipenderà dalla tipologia di contatore installato e dalla frequenza di messa a disposizione delle letture al Sistema informativo integrato (Sii), il database per le informazioni dei clienti del mercato libero e tutelato. È prevista inoltre la possibilità di scaricare e acquisire i dati in un formato accessibile. Per accedere nel Portale Consumi “www.consumienergia.it” serviranno le credenziali sicure del Sistema pubblico di identità digitale (Spid), con nome utente, password e la generazione di un codice temporaneo di accesso. Con la delibera 270/2019/R/com, con cui l’Arera ha affidato, una volta acquisito il parere favorevole da parte del Garante per la protezione dei dati personali come indicato dalla legge, la realizzazione del Portale all’Acquirente unico, gestore del Sii, si prevede una costante evoluzione dello strumento, per consentire di ampliare le funzionalità in una fase subito successiva. In particolare, è prevista la creazione di una stretta sinergia tra il Portale consumi e il Portale offerte, comparatore già attivo, per aiutare il cliente a ricercare l’offerta più adatta al proprio stile di consumo, attingendo ai propri dati storici reali di fornitura elettrica e gas presenti nel Sii, in alternativa all’inserimento manuale della stima dei propri consumi annui.(Com)