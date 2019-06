Speciale difesa: Esercito alla 30ma Summer Universiade Napoli

- Da ieri l'Esercito, al fine di incrementare le misure di sicurezza a tutela della 30ma Summer Universiade di Napoli, ha schierato una task force di circa 500 soldati da impiegare per la sorveglianza dei siti competitivi ed obiettivi sensibili interessati all'evento sportivo, dislocati nelle cinque province campane. Lo riferisce un comunicato stampa dello Stato maggiore dell’Esercito. Tale dispositivo si aggiunge a quello già in atto per l'Operazione "Strade Sicure" e servirà a garantire la sicurezza, in concorso alle Forze di Polizia, durante la manifestazione sportiva che si svolgerà dal 3 al 14 luglio e che vedrà la partecipazione di circa 8.000 atleti e rappresentanti delle delegazioni dei paesi partecipanti. L'Universiade, manifestazione sportiva multidisciplinare, è rivolta ad atleti universitari provenienti da ogni parte del mondo. (Com)