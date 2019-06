Speciale difesa: Tunisia, due poliziotti feriti in esplosione nel centro della capitale

- Sarebbe di due agenti di polizia feriti il bilancio dell’esplosione che ha scosso questa mattina il centro di Tunisi. Lo riferiscono i media locali. Secondo le prime ricostruzioni, un ordigno esplosivo avrebbe fatto saltare in aria un’auto della polizia in Rue Charles De Gaulle, nel centro della capitale, non lontano dalla sede dell’ambasciata della Francia in Tunisia. Secondo l’emittente radiofonica “Mosaique Fm” si tratterebbe di un attentato terroristico. Le autorità hanno chiesto ai cittadini di lasciare il luogo dell’esplosione e di mantenere la calma. Nel frattempo l’area è stata interdetta al traffico. (Tut)