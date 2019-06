Speciale difesa: Iran-Usa, presidente francese Macron, “fare il massimo” per evitare "l'irreparabile"

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha promesso che farà "il massimo" nei prossimi giorni per "evitare un'escalation militare" tra l'Iran e gli Stati Uniti. "Faremo del nostro meglio" affinché "nessuno commetta l'irreparabile", ha detto il capo dello Stato francese parlando alla stampa nel secondo giorno della sua visita in Giappone. "Oggi è fondamentale che tutti riducano la tensione", ha aggiunto Macron. Il titolare dell’Eliseo ha spiegato che parlerà con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, al vertice del G20 di Osaka: "Bisognare fare di tutto per evitare l'escalation militare". Per Macron è necessario che i paesi europei firmatari dell'accordo nucleare iraniano concluso a Vienna nel 2015 "mantengano la pressione" sull'Iran. "Ho parlato con il presidente (iraniano Hassan) Rohani (al telefono martedì 25 giugno) per dire che qualsiasi uscita dall'accordo nucleare sarebbe un errore e qualsiasi segnale in tal senso sarebbe un errore", ha detto il capo dello Stato francese. (Res)