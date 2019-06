Speciale difesa: India, Jammu e Kashmir, ministro Interno esamina programmi di sviluppo e situazione sicurezza

- Il ministro dell’Interno dell’India, Amit Shah, in visita nel Jammu e Kashmir per la prima volta dal suo insediamento, si è riunito ieri a Srinagar con il governatore statale, Satya Pal Malik, e altri alti funzionari per esaminare i programmi di sviluppo nello Stato. La riunione si è concentrata sull’accelerazione dei progetti, la costruzione di infrastrutture, il buon governo, la crescita inclusiva e la creazione di occupazione. Shah ha dato una serie di indicazioni, sollecitando l’applicazione rigorosa della legge sull’erogazione dei servizi pubblici, il rafforzamento del nuovo Ufficio anticorruzione e un approccio allo sviluppo da parte delle autorità statali che sia all’insegna dell’equilibrio fra le tre regioni – Jammu, Kashmir e Ladakh – e dell’inclusione di tutte le comunità e classi sociali. L’esponente del governo centrale ha disposto che vengano organizzate con regolarità audizioni pubbliche a tutti i livelli amministrativi. Il ministro ha posto l’accento anche sulla necessità di favorire gli investimenti per l’istituzione di strutture educative e sanitarie e per la promozione di opportunità di lavoro per i giovani. A proposito di occupazione, Shah ha anche invitato l’amministrazione statale ad assegnare in tempi congrui tutte le posizioni vacanti. Il rappresentante di Nuova Delhi ha indicato alcuni programmi di punta sui quali focalizzare l’attenzione per conseguire progressi concreti, come quelli per lo sviluppo di competenze, per l’assicurazione sanitaria, per l’igiene, per le città intelligenti e per l’inclusione finanziaria. Shah ha anche presieduto una riunione del Comando unificato, l’organismo di vertice dello Stato in materia di sicurezza, che comprende rappresentanti dell’Esercito, delle forze paramilitari, della polizia e delle agenzie di intelligence. Tra i temi lo spiegamento di forze in vista dell’annuale pellegrinaggio al santuario di Amarnath Yatra, che inizierà il primo luglio, al quale sono attesi almeno 300 mila fedeli induisti. Il ministro, inoltre, ha fatto visita alla famiglia dell’ispettore della polizia statale Arshad Ahmed Khan, ucciso il 12 giugno in un attentato ad Anantnag costato la vita anche a cinque agenti della Forza di polizia centrale di riserva (Crfp). (Inn)