Speciale difesa: Argentina, maxi sequestro di armi, smantellata rete contrabbando verso Brasile

- Oltre duemilacinquecento armi da guerra provenienti in gran parte dagli Stati Uniti sono state sequestrate in Argentina ad una banda di trafficanti che riforniva, via Paraguay, i principali cartelli narcos del Brasile, il Primer Comando Capital (Pcc) di San Paolo, ed il Comando Vermelho di Rio de Janeiro. L'operazione, che ha portato al maggior sequestro di armi della storia argentina, segnala un comunicato del ministero della Sicurezza, è stata realizzata dalle forze di polizia nel pomeriggio di ieri (ora locale) in diverse città argentine, tra le quali Buenos Aires, Cordoba, Santa Fe, Bahia Blanca e Rio Negro. Ventidue in totale le persone arrestate nel corso delle oltre cinquanta perquisizioni portate a termine su ordine del giudice Pablo Yadarola. Tra le armi rinvenute, anche un cannone Oerlikon, oltre a lanciarazzi, fucili Colt M4 e mitragliatrici Browning, tutte di ultima generazione. "Questo è un arsenale per un esercito, oggi abbiamo collaborato alla sicurezza non solo del nostro paese, ma anche del Paraguay e del Brasile", ha dichiarato il ministro della Sicurezza argentino, Patricia Bullrich. "Si trattava di un sistema di triangolazione di parti di armi, munizioni ed esplosivi provenienti dagli Stati Uniti che passavano per la Germania, la Spagna, dove venivano dichiarati, da lì all'Olanda e quindi in Argentina, dove venivano di nuovo assemblate", ha spiegato Bullrich. Le armi venivano quindi contrabbandate verso il Paraguay e da qui, attraverso la città di confine di Pedro Juan Caballero, verso il Brasile, per rifornire i due principali gruppi criminali del paese. (Abu)