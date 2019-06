Speciale difesa: Tunisia, ministero Interno, duplice esplosione a Tunisi

- Il ministero dell'Interno tunisino ha confermato che ci sono state due esplosioni oggi nel centro di Tunisi, entrambe vicino alla centralissima Avenue Habib Bourghiba, e che si contano almeno cinque feriti, tre civili e due agenti della sicurezza. Le vittime si contano in particolare nel primo attentato, che è stato condotto da una donna kamikaze, nei pressi dell'ambasciata francese al passaggio di una pattuglia della sicurezza, in Rue Charles De Gaulle, una traversa di Avenue Bourghiba. La seconda esplosione è avvenuta nelle vicinanze di una sede della polizia. Anche il secondo attentato sarebbe kamikaze e si parla di quattro agenti della polizia feriti, anche se il bilancio non è ufficiale. Secondo le emittenti satellitari "al Jazeera" e "Sky News" ci potrebbero essere dei morti. (Res)