Decreto Crescita: Errani (Art1), altro che Flat tax, hanno aumentato tasse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Articolo Uno, Vasco Errani, commenta il decreto Crescita appena approvato al Senato e afferma in una nota: "La verità è che il governo ha aumentato le tasse. Cresce la cassa integrazione, cresce la distanza sulla produttività, diminuisce l'uso dell'energia elettrica per gli impianti industriali. Il governo non ne prende atto e anzi racconta che ci sarà una grande ripresa grazie alla diminuzione delle tasse, che però aumentano". Errani, poi, puntualizza: "Io sono frontalmente contrario alla Flat tax, provvedimento ingiusto. Ma per il momento bisogna prendere atto, come i dati Istat confermano, che le tasse, nonostante quello che il governo racconta in tv, sono aumentate". La situazione, prosegue il senatore, "è altrettanto negativa sul fronte delle politiche industriali. Siamo la seconda manifattura europea ma nei settori a maggior valore aggiunto nei prossimi anni, dalle biotecnologie alle nanotecnologie, alle scienze della vita, al 5G siamo in grave ritardo. Una politica industriale seria, considerando le caratteristiche del nostro sistema produttivo, dovrebbe indirizzare gli investimenti verso le filiere e i settori strategici del futuro. Ma di questo il governo non ha la minima idea. Sono stati adottati tanti provvedimenti, alcuni anche utili, ma la realtà è che governo e maggioranza non riescono a costruire una vera strategia. Del resto, la pensano in modo opposto tra loro". (Com)