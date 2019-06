Ue-Mercosur: presidente francese Macron, nessun patto commerciale se Brasile è fuori accordo Parigi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri del Mercosur, l'area di integrazione commerciale composta da Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay, si trovano da oggi a Bruxelles per le giornate conclusive dei negoziati per un accordo di libero scambio con l'Unione europea (Ue). Le trattative tra le parti hanno fatto progressi sostanziali in questi ultimi mesi soprattutto grazie al consenso unanime registrato a livello politico tra i paesi sudamericani, ma da parte europea le posizioni sono ancora divise con un nucleo di paesi che si oppongono alla chiusura dei tavoli in materia di agricoltura e allevamento. Tra questi proprio la Francia è tra quelli che offrono maggiore resistenza. Aldilà delle dichiarazioni di oggi, Macron ha mostrato fino ad oggi una forte reticenza ad andare contro gli interessi del settore agricolo e dell'allevamento del suo paese che si manifestano apertamente contro l'accordo. (segue) (Abu)