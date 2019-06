Ue-Mercosur: presidente francese Macron, nessun patto commerciale se Brasile è fuori accordo Parigi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con i ministri del Mercosur stiamo lavorando a Bruxelles con l'obiettivo di coordinare le posizioni in vista del round di negoziati a livello ministeriale che inizia domani con l'Unione Europea", ha scritto ieri su Twitter il ministro degli Esteri del Paraguay, Luis Alberto Castiglioni. "La nostra scommessa è per un accordo di libero scambio con l'Europa", ha aggiunto il rappresentante paraguaiano. "Sui negoziati tra Unione europea e Mercosur, i lavori sono in corso", aveva detto invece ad inizio di questa settimana il portavoce della Commissione europea Daniel Rosario. "Le discussioni tecniche sono cominciate venerdì e stanno andando avanti. Stiamo seguendo un approccio graduale e vedremo come continueranno le discussioni a livello ministeriale", aveva aggiunto. (segue) (Abu)