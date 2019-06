Aeroporti: Raggi, Fiumicino anche quest'anno migliore d'Europa. Complimenti alla società e a tutti i lavoratori

- "Anche quest'anno l'aeroporto di Fiumicino conferma il suo primato, risultando il miglior aeroporto d'Europa. Medaglia d'oro nella classifica Airport Council International dei 20 scali continentali con oltre 25 milioni di passeggeri. Faccio i miei complimenti alla società Aeroporti di Roma e a tutte le persone che ogni giorno lavorano per offrire ai viaggiatori servizi di qualità, efficienti e innovativi". Così il sindaco di Roma Virginia Raggi in una nota. "È un riconoscimento per tutta la città di Roma - aggiunge - di cui l'aeroporto Leonardo Da Vinci è il biglietto da visita. E' la prima volta che uno scalo conferma il primato per due anni consecutivi. Questo è un ulteriore motivo di orgoglio per i vertici della società e per tutti i suoi dipendenti", conclude.(Com)