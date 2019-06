Russia-Moldova: Mosca auspica ripristino legami e cooperazione con Chisinau (2)

- Il superamento della peggiore crisi politica in Moldova oggi dà la possibilità di ripristinare i rapporti tra Mosca e Chisinau, ha dichiarato a sua volta la presidente del Consiglio federale, Valentina Matvienko, nel corso dell'incontro con Greceanii. "I rapporti tra la Russia e la Moldova hanno recentemente subito grandi difficoltà e il fatto che ci sia stato un trasferimento pacifico di potere da una forza politica all'altra è un grande merito per i leader del paese e per il popolo moldavo, che ha sostenuto questa scelta", ha dichiarato Matvienko, sottolineando che "oggi si presenta una grande possibilità di ripristinare queste relazioni, per riportarle al livello appropriato di sviluppo", tenendo conto del potenziale esistente per entrambi gli Stati. (Rum)