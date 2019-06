Vaticano-Slovenia: Sarec a Papa Francesco, spirito costruttivo chiave per risolvere problemi

- Il primo ministro sloveno, Marjan Sarec, è stato ricevuto in udienza privata in Vaticano da Papa Francesco. Secondo quanto riferito in un comunicato del governo di Lubiana, Sarec ha commentato la visita odierna sottolineando che grazie “ad un’ulteriore cooperazione in uno spirito costruttivo, possiamo contribuire ad un grande piano per risolvere i problemi”. Il primo ministro sloveno e il pontefice hanno rimarcato le relazioni amichevoli che esistono tra la Slovenia e la Santa Sede. "Apprezziamo il dialogo sulle relazioni bilaterali che sono state stabilite e speriamo di portarlo avanti", è stato uno dei messaggi chiave di Sarec di questa visita. Il primo ministro ha anche colto l'occasione per ricordare a Papa Francesco l’invito aperto a visitare la Slovenia. Stando alle informazioni diffuse, i colloqui si sono incentrati sulle attuali crisi e sfide della comunità internazionale. La Slovenia e la Santa Sede condividono opinioni simili su numerose importanti questioni globali, che stanno affrontando attivamente anche nel contesto di forum multilaterali. Nel corso della visita, Sarec ha incontrato anche il segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin.(Res)