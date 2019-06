Tunisia: portavoce presidenza, Essebsi in "condizioni stabili"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica tunisina, Beji Caid Essebsi, è in condizioni di salute "stabili" dopo essere stato sottoposto a "esami medici". Lo ha dichiarato il portavoce della presidenza tunisina, Saida Garrache, all'emittente radiofonica "Mosaique Fm". Nelle ultime ore si sono susseguite notizie contrastanti sulla sorte di Essebsi, dato per morto da alcune fonti locali dopo il ricovero d'urgenza in seguito a un grave malore. La notizia del decesso di Essebsi è stata smentita anche dal consigliere della presidenza, Firas Kafarash. Scrivendo su Facebook, Kafarash ha definito le condizioni di salute del capo dello Stato "gravi" e "stabili", invitando a non fare ascolto "alle voci" sul presunto decesso del presidente. (Tut)