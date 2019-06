Lavoro: sistema doti al centro degli interventi di Regione Lombardia sul capitale umano

- La realizzazione di un maggior numero di politiche attive del lavoro e la creazione di un collegamento sempre maggiore e migliore tra mondo della scuola e sbocchi lavorativi, sviluppando il sistema delle doti anche per quanto riguarda la formazione professionale e l’apprendistato e stimolando l’offerta formativa IFTS e ITS in tutte le province. Sono questi i principali risultati illustrati da Simona Pedrazzi (Lega) e Angelo Orsenigo (PD) durante la seduta del Comitato paritetico di controllo e valutazione, presieduto da Barbara Mazzali (FdI) e dal Vice Presidente Marco Degli Angeli (M5S. Le indicazioni sono contenute nella relazione sul sistema di istruzione, formazione e lavoro, un documento che aggrega i dati da report istituzionali e da materiali dell’Osservatorio del mercato del lavoro e della formazione, dando conto di quanto è stato progettato e realizzato in questi anni nei tre grandi ambiti di intervento della Direzione “Istruzione Formazione e Lavoro”. Dalla relazione risulta che su 127mila Doti Uniche Lavoro (DUL) concluse, 110mila persone hanno ottenuto un contratto di lavoro o un tirocinio. Tra il 2016 e il 2018, le doti assegnate sono state 171 mila per complessivi 267 milioni di euro impiegati. Per quanto riguarda, invece, Garanzia Giovani (con una dotazione iniziale di 60 milioni di euro), il Comitato considera opportuni ulteriori approfondimenti per quanto riguarda i giovani NEET nella fascia 15-29 anni, che vede la Lombardia ancora nettamente superiore alla media europea. Se, infatti, tra il 2014 e il 2017 il tasso di disoccupazione fra i giovani è sceso, resta però invariato quello di inattività. (segue) (com)