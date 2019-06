Lavoro: sistema doti al centro degli interventi di Regione Lombardia sul capitale umano (2)

- A metà del 2017 hanno aderito al programma in Lombardia ben 151.909 giovani con meno di 30 anni, mentre sono stati presi in carico da parte dei servizi quasi 102mila tra ragazze e ragazzi. Gli esiti occupazionali registrano 90.264 giovani inseriti lavorativo, facendo raggiungere in Lombardia un tasso di inserimento nel mercato del lavoro - numero di giovani avvianti al lavoro rispetto a quelli effettivamente presi in carico dai servizi – di quasi l’89%. Un risultato di spicco nel panorama nazionale , anche confrontando i risultati raggiunti da altre regioni tradizionalmente competitive come Emilia Romagna (77%), Piemonte (77%), Veneto (73%) e Toscana (69%). Attenzione e focus finale sulla performance ottenuta dai tirocini che registrano una crescita costante, arrivando a sfiorare quota 89mila: a 6 mesi dalla fine del tirocinio il 54% dei beneficiari è occupato (29.810 persone), un terzo è apprendista, un terzo assunto a tempo determinato e il 14% ha un nuovo tirocinio. Secondo i dati del febbraio 2019, Milano è la provincia che fa un uso più intensivo dei tirocini. Seguono poi Brescia (con 6.167 tirocini attivati), Bergamo (5.685), Monza e Brianza (4.498) Varese (3.901). I settori maggiormente coinvolti sono il commercio al dettaglio e ingrosso (23%), le attività manifatturiere (15%) e le attività professionali. I beneficiari sono, per il 10% over 35enni, contro un 36,7% compreso nella fascia di età tra i 25 e i 34 anni. (com)