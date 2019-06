Rifiuti Roma: Raggi, non ci sarà sito trasbordo a via Ave Ninchi, non c'è nessun atto di Ama

- "Non esiste nessun atto di Ama per l'autorizzazione di un sito di trasbordo a via Ave Ninchi, l'ho già comunicato al presidente Caudo. Possiamo tranquillamente rassicurare la popolazione". Cosi la sindaca di Roma Virginia Raggi durante il suo intervento in Assemblea capitolina in risposta a un'interrogazione di Fratelli d'Italia. "Chiariamo subito - ha proseguito la sindaca - che il trasbordo non rientra tra le attività di stoccaggio, non prevede il deposito a terra dei rifiuti: è un'attività di miglioramento per la logistica e la raccolta, è solo il passaggio da un camion più piccolo a una più grande e non prevede assolutamente alcuna discarica temporanea". "Sgomberiamo il campo da timori spesso un po' gonfiati arte per creare ulteriore caos, perché già la città ospita numerosi siti di trasbordo che non impattano e sono ben tollerati", ha concluso la prima cittadina.(xcol4)