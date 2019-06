Speciale energia: Russia, ancora in corso riunioni fra ministero e compagnie petrolifere nazionali su accordo Opec+

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’Energia russo sta ancora tenendo consultazioni con le compagnie petrolifere nazionali in merito all’estensione dell’accordo di riduzione della produzione fra paesi Opec e gli altri non facenti parte del Cartello petrolifero. Lo ha affermato oggi il ministro dell’Energia russo Aleksander Novak, ripreso dall’agenzia di stampa “Sputnik”. “Terremo altre riunioni, e i negoziati sono in corso. Entro il 2 luglio, quando si riunirà il Comitato ministeriale congiunto per il monitoraggio dell’Opec+ (Jmmc) si riunirà, avremo preso una decisione”, ha spiegato Novak. La scelta definitiva, nelle parole del ministro, dipenderà anche dai risultati del G20 di Osaka, in programma nel fine settimana. (Rum)