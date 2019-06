Campidoglio: mostre, eventi e appuntamenti per il weekend di San Pietro e Paolo

- Roma capitale della cultura. La città, viva e attiva, raccoglie ogni giorno un fitto calendario di incontri, eventi, mostre, attività. Eccone alcuni per il fine settimana di venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 giugno. Prende il via sabato 29 la bigliettazione congiunta del nuovo ticket "Forum Pass. Alla scoperta dei Fori" per accedere al percorso unificato dell'area archeologica dal Foro Romano ai Fori Imperiali, realizzato grazie all'intesa siglata dalla sovrintendenza capitolina ai Beni culturali e dal parco archeologico del Colosseo per conto di Roma Capitale e Mibac. Per festeggiare i patroni della Capitale, questa prima giornata sarà ad ingresso gratuito, con ingressi dalle 8.30 alle 19.15 per cittadini e turisti. Saranno in tutto cinque gli ingressi dai quali si potrà accedere all'area archeologica unificata con il nuovo unico biglietto "Forum Pass. Alla scoperta dei Fori": quattro del Parco Archeologico del Colosseo (largo Corrado Ricci, via Sacra in prossimità dell'arco di Tito, via di San Gregorio, via del Tulliano di fronte al carcere Mamertino) e uno della Sovrintendenza Capitolina (piazza della Madonna di Loreto vicino alla Colonna Traiana). (segue) (Com)