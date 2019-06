Campidoglio: mostre, eventi e appuntamenti per il weekend di San Pietro e Paolo (2)

- Inoltre, il Museo di Roma a Palazzo Braschi sarà straordinariamente aperto dalle 19 alle 24 (ultimo ingresso alle 23) con la serata-evento Tutt'altra musica. La marchesa Boccapaduli e il suo Cabinet di storia naturale al Museo di Roma, in collaborazione con la Fondazione Teatro dell'Opera di Roma. La serata inizierà alle 19 con l'eccezionale esposizione al pubblico, al secondo piano, del dipinto di Laurent Pécheux, Ritratto della marchesa Margherita Sparapani Gentili Boccapaduli (1735-1820), emblematica celebrazione del collezionismo e del mecenatismo artistico del Settecento. Il dipinto è stato messo a disposizione dagli Amici dei musei Roma cui è pervenuto per lascito testamentario della principessa Laudomia del Drago. Per l'occasione il Duo violinistico della Youth Orchestra (Florian Lekaj, Cezara Georgia Buzila) eseguirà la Sonata in sol maggiore per due violini di Georg Philipp Telemann. Durante la serata il Museo sarà animato da altre due esibizioni musicali: alle 20 nel Salone d'onore al primo piano, la Youth Orchestra, la Cantoria e i Solisti della Fabbrica YAP del Teatro dell'Opera di Roma, diretti dal Maestro Giuseppe Sabbatini, eseguiranno il Requiem in re minore K 626 di Wolfgang Amadeus Mozart; alle 22 nel Cortile, la Youth Orchestra del Teatro dell'Opera Roma diretta dal Maestro Carlo Donadio eseguirà la Sinfonia Classica Op. 25 di Sergej Prokofiev e Ouverture da concerto op. 26 "Le Ebridi" di Felix Mendelssohn-Bartholdy. I visitatori potranno accedere alle sale del museo e alle due mostre in corso "Fotografi a Roma. Commissione Roma 2003-2017" e "Roma nella camera oscura. Fotografie della città dall'Ottocento a oggi", pagando un biglietto pari solo a 1 euro. Per i possessori della MIC card l'ingresso sarà invece totalmente gratuito. (segue) (Com)