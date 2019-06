Campidoglio: mostre, eventi e appuntamenti per il weekend di San Pietro e Paolo (4)

- Circo Maximo Experience: attraverso un percorso di visita immersiva, indossando gli appositi visori di tipo Zeiss VR One Plus accoppiati con smartphone di tipo iPhone e sistemi auricolari stereofonici, è possibile vedere il Circo Massimo in tutte le sue fasi storiche: dalla semplice e prima costruzione in legno ai fasti dell'età imperiale, dal medioevo fino alla seconda guerra mondiale. Per maggiori informazioni call center 060608 (tutti i giorni ore 9.00-19.00), www.circomaximoexperience.it. Nel fine settimana sono in programma visite guidate condotte da personale specializzato nell'ambito del progetto di accessibilità Musei da toccare, ideato con l'obiettivo di realizzare musei 'senza frontiere', a misura di tutti, e offrire all'intero pubblico la possibilità di accedere alle strutture museali e alle aree archeologiche, facilitando l'accesso al patrimonio culturale e valorizzando le buone pratiche rivolte all'inclusione. Gli appuntamenti sono tre: il 28 giugno dalle 16.00 alle 18.30 La Casina delle meraviglie alla Casina delle Civette di Villa Torlonia; il 29 giugno Il Pleistocene da toccare al Museo di Casal de' Pazzi dalle 10.30 alle 13.00; il 30 giugno dalle 10.00 alle 12.30 Esplorazioni tattili all'Ara Pacis. Le visite tattili-sensoriali sono visite speciali rivolte al pubblico dei visitatori con disabilità. Prenotazione obbligatoria al numero 060608 (tutti i giorni ore 9.00 - 19.00). Fotografia e femminismo negli anni '70 in Italia è l'evento on open air previsto venerdì 28 giugno dalle 19.30 alla Galleria d'Arte Moderna con Raffaella Perna (Sapienza, Università degli Studi di Roma) e le performance di Tomaso Binga, Silvia Giambrone e Donatella Vici. Visita guidata, ancora alla Galleria d'Arte Moderna sabato 29 giugno alle 17.00, dal titolo Oltre la clausura: il Museo dei cittadini, per esplorare la storia della Galleria, degli spazi dell'ex convento di San Giuseppe in cui è collocata e di una collezione nata per la città e per i cittadini. (segue) (Com)