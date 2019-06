Campidoglio: mostre, eventi e appuntamenti per il weekend di San Pietro e Paolo (5)

- Molti gli appuntamenti del fine settimana al Museo di Zoologia: Dalla Terra all'Universo (il 29 giugno alle 11.00, 12.00 e 17.30; il 30 giugno alle 11.00 e 17.30) con proiezione nel planetario mobile per giovani e adulti: un percorso attraverso la storia delle osservazioni astronomiche, dagli antichi calendari ai potenti telescopi spaziali, fino alle conoscenze attuali sulla vita delle stelle, sulla natura dei pianeti e sull'espansione dell'universo. Alle 16.30 del 29 giugno, il film Mondi Lontani - Vita aliena? indaga sulle condizioni richieste per la vita, a cominciare da pianeti e lune nel nostro Sistema Solare e avventurandosi verso alcuni dei pianeti extrasolari appena scoperti in orbita attorno ad altre stelle. Dalle 20.30 alle 23.00 la serata di sabato 29 giugno al Museo di Zoologia propone l'entusiasmante esplorazione notturna di AreAvventura 2019: Animal Night – Animali della Notte a Villa Borghese. Un biologo esperto accompagna i visitatori in una straordinaria esperienza sul campo, per condividere il momento del richiamo, dell'avvistamento e del riconoscimento degli animali notturni della città. Spettacoli per bambini il 30 giugno insieme al Dottor Stellarium alla scoperta delle stelle (alle 12.00) e del sole (alle 16.30). Other Colors trio è il concerto previsto nel portico della Casina delle Civette di Villa Torlonia domenica 30 giugno alle 11.00, un progetto musicale ideato e composto da Andrea Mancini, sviluppato e migliorato negli anni, una musica fortemente strutturata legata in modo indissolubile all'estemporaneità. Andrea Mancini, Sax Soprano e Contralto; Andrea Passini, Contrabbasso; Daniele Sechi, Batteria. A caccia di tesori con Augusto e la sua famiglia al Museo dell'Ara Pacis domenica 30 giugno alle 17.00 è una visita didattica gioiosa rivolta a bambini dai 5 agli 11 anni e ai loro genitori. Durante la visita i partecipanti sono stimolati alla ricerca di particolari e dettagli raffigurati sul monumento. (segue) (Com)