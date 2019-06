Campidoglio: mostre, eventi e appuntamenti per il weekend di San Pietro e Paolo (8)

- Al Museo Carlo Bilotti di Villa Borghese con Frank Holliday in Rome uno degli artisti del Club 57 – lo storico locale dell'East Village al quale recentemente il MoMA di New York ha dedicato una grande mostra – fa il suo primo ingresso in un'istituzione museale italiana attraverso 36 opere dipinte nel suo studio vicino a Piazza Navona, dove ha lavorato alacremente avendo come ispirazione le opere dei maestri della storia dell'arte. Il percorso espositivo comprende anche la proiezione del film inedito di Anney Bonney "Roman Holliday". Al Casino dei Principi di Villa Torlonia Luigi Boille. Luoghi di luce, scrittura del silenzio, curata da Claudia Terenzi e Bruno Aller, con il sostegno dell'Archivio Luigi Boille. Una panoramica di più di ottanta opere che raccontano il percorso artistico del Maestro dal 1958 al 2015. Per i possessori della Mic card è gratuito l'accesso ai Musei Civici e ai siti archeologici e artistici della Sovrintendenza Capitolina. Sono inoltre gratuite le visite e le attività didattiche effettuate dai funzionari della Sovrintendenza Capitolina che rientrano nel biglietto d'ingresso al museo, mentre non sono comprese le mostre al Museo di Roma a Palazzo Braschi e al Museo dell'Ara Pacis e l'esperienza di realtà aumentata al Circo Massimo. La Mic card, al costo di 5 euro, permette l'ingresso illimitato negli spazi indicati per 12 mesi. Per informazioni www.museiincomuneroma. Alla Casa della Memoria e della Storia, venerdì 28 giugno è visitabile Women. La mostra fotografica di Emanuela Caso, a ingresso libero, che racconta l'universo delle donne, le loro qualità ed espressioni in un lungo viaggio tra Oriente e Occidente. (segue) (Com)