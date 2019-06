Campidoglio: mostre, eventi e appuntamenti per il weekend di San Pietro e Paolo (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla Casa del Cinema con l'estate torna, dal 27 al 30 giugno, la Festa del cinema bulgaro Tutte le facce dell'amore alla sua dodicesima edizione con la proiezione il 28 giugno alle 19:30 di Sempre libera. Sonya Yoncheva di Georghi Toshev; alle 21.30 Una foto con Yuki di Lachezar Avramov. Il 29 giugno alle 17.30 Yordan Radichkov. Cronаche di Čerkasky di Dimitar Petkov; alle 19.00 Ivan Andonov. Lasciatemi volare almeno per un attimo di Galina Kraleva; alle 21.30 Bad girl, cattiva ragazza di Marian Valev. Domenica 30 giugno alle 18.30 proiezione di Gomma da masticare di Stanislav Todorov Rogi; alle 20.30 La gola del diavolo di Pavel Vesnakov, Dimitar Dimitrov e alle 21.30 Benzina di Katerina Goranova di Assen Blatechki. Inoltre, fino al 3 luglio prossimo, lungo le pareti di accesso alla Sala Deluxe è possibile ammirare la corposa mostra fotografica Omaggio a Franco Gasparri, stella degli anni '70, composta da cento ritratti, 150 scatti, video e copie originali di fotoromanzi d'epoca provenienti da collezioni private, dagli archivi della casa editrice Lancio e da quelli di produzioni cinematografiche. I materiali, suddivisi in tre sezioni – "Primi passi: in famiglia e tra amici", "1970-1980: gli anni d'oro del fotoromanzo, eroe dei fumetti da Jacques Douglas a Lancio Story" e "Nel cinema da protagonista: poliziotto ma non solo" –, ripercorrono la vita dell'attore e parlano di un'epoca complessa e ormai lontana: quella degli anni '70 in Italia. A impreziosire il percorso ci sono anche: un angolo dedicato all'esposizione e alla consultazione di fotoromanzi e fumetti rari di e su Franco Gasparri, per ritrovare le storie che hanno fatto sognare una generazione, una sezione video costituita da montaggi di filmati privati (super 8) e professionali e, infine, un'esposizione di locandine cinematografiche dei suoi film realizzate dal padre Rodolfo Gasparri (noto pittore e cartellonista cinematografico), opere di immenso valore artistico. (Com)