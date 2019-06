Puglia: lettera di Giannini a Toninelli sui lavori alla Statale 275 Maglie-Leuca (Le)

- "L'itinerario S.S. 275 'Maglie- Santa Maria di Leuca' rientra tra le previsioni programmatiche di realizzazione delle infrastrutture strategiche di cui alla Delibera Cipe n. 121 del 21/12/2001- 1° Programma delle Infrastrutture strategiche; è altresì richiamato nell'Apq della Regione Puglia del 31/03/2003, nell'Intesa Generale Quadro del 10/10/2003 e nella Convenzione Regione Puglia- Anas del 21/11/2003 e successivo atto Aggiuntivo del 15/12/2004". Lo ha dichiarato l'assessore ai Trasporti della Regione Puglia, Giovanni Giannini, in una lettera inviata oggi al ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, sulla questione del "Corridoio plurimodale Adriatico Itinerario Maglie-Santa Maria di Leuca S.S. 275" di Santa Maria di Leuca (Le), riguardo i lavori di ammodernamento e di localizzazione del tracciato. "Il progetto preliminare - ha proseguito Ricci - è stato approvato con Delibera Cipe n. 92 del 20/12/2004, mentre il progetto definitivo è stato approvato con Delibera Cipe n. 76 del 31/07/2009 pubblicata in data 21/01/2010 sul Supplemento ordinario n. 14 alla Gazzetta Ufficiale Serie Generale - n. 16. Le procedure di appalto per la realizzazione dell'opera sono state caratterizzate da un complesso quadro di vicissitudini amministrative, a causa di contenziosi che hanno interessato sia la fase di progettazione definitiva, Anas-Regione Puglia, che la fase di affidamento dei lavori da parte di Anas. Tali procedure sono culminate in un procedimento ispettivo da parte di Anac e nella definizione di un nuovo piano di azione finalizzato a consentire la realizzazione dell'intervento. In particolare, tenuto conto del notevole periodo di tempo trascorso, è stata avviata da Anas una revisione del progetto, al fine di rispondere ad esigenze, nel frattempo emerse, sia sotto il profilo della sostenibilità tecnico/economica dell'intervento, sia in relazione al mutato contesto territoriale di riferimento. Si è valutato, inoltre, di procedere alla realizzazione dei lavori per lotti funzionali". (segue) (Ren)