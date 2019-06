Puglia: lettera di Giannini a Toninelli sui lavori alla Statale 275 Maglie-Leuca (Le) (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il 1° lotto - ha continuato Ricci - è compreso tra lo svincolo di Maglie Nord, km 0+000, e lo svincolo nei pressi della zona artigianale di Tricase, km 23+300; esso interessa il territorio dei comuni di Melpignano, Maglie, Muro Leccese, Scorrano, Botrugno, San Cassiano, Nociglia, Surano, Montesano Salentino, Andrano, Tricase. Il 2° lotto, da Montesano Salentino fino a Santa Maria di Leuca interessa i comuni di Montesano, Miggiano, Specchia, Tricase, Alessano, Gagliano del Capo, Castrignano del Capo, Corsano e Tiggiano. Questa strategia d'intervento è stata condivisa dalla Regione Puglia, che ha istituito, presso l'assessorato con deleghe in materia, una 'cabina di regia' finalizzata a coordinare e condividere gli aggiornamenti progettuali con gli Enti territoriali competenti e a ridurre i tempi delle procedure autorizzative. La Regione ha attivato diversi incontri plenari, in data 24.02.2017, 20.03.2017 e 19.04.2017, quest'ultimo presso la provincia di Lecce, al fine di condividere l'ipotesi di procedere per lotti separati ovvero, con l'avvio dei lavori, per la prima tratta da Maglie a Montesano Salentino sostanzialmente confermando il progetto definitivo esistente e, per la seconda tratta, da Montesano a S.M. di Leuca, intervenendo con miglioramenti e adeguamenti sul tracciato esistente. Sono poi stati svolti diversi incontri bilaterali nel periodo maggio-giugno 2017 con i sindaci dei comuni interessati dal 1° lotto al fine di condividere nel dettaglio interferenze e soluzioni alle prescrizioni apportate, in vista della redazione del progetto esecutivo del primo lotto dell'opera. Anas ha trasmesso gli elaborati progettuali del 1° Lotto al Consiglio superiore dei Lavori pubblici che ha esaminato il progetto definitivo nella adunanza del 22 novembre 2018 e si è infine espresso con parere n. 68/2018". (segue) (Ren)