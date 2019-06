Puglia: lettera di Giannini a Toninelli sui lavori alla Statale 275 Maglie-Leuca (Le) (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il progetto - ha sottolineato Ricci -, adeguato alle prescrizioni, osservazioni e raccomandazioni espresse dal Csllpp è stato trasmesso al ministero delle Infrastrutture e Trasporti in data 08.02.2018 affinché fosse sottoposto al Cipe per la conseguente approvazione del progetto definitivo. Nel contempo, Anas ha delineato diverse ipotesi per il 2° lotto compreso tra la zona industriale di Tricase-Montesano Salentino e il Capo di Leuca, proponendo, sempre attraverso il coordinamento della cabina di regia istituita presso la Regione Puglia, tracciati alternativi rispetto a quello previsto dal vecchio progetto definitivo approvato con Delibera Cipe n. 76 del 31/07/2009. Relativamente al 2° lotto funzionale è stata condivisa l'ipotesi di realizzare la strada a due corsie, e non più quattro, da Montesano a S.M. di Leuca; difficoltà sono invece state riscontrate per la individuazione del corridoio di localizzazione urbanistica. A seguito di una serie di incontri sia in Regione che in Provincia, nel corso dei quali non è emersa una posizione univoca sulla ipotesi di tracciato da adottare, Anas ha sviluppato due soluzioni alternative, in particolare per il superamento dell'abitato di Tricase: una ad est con l'ammodernamento dell'attuale S.P. 335 cd. 'Cosimina' ed una ad ovest. Le due ipotesi di tracciato sono state sottoposte ai comuni interessati il 5 Febbraio 2018 in una riunione presso la Provincia di Lecce, ancora una volta non risolutiva. Sono stati svolti incontri anche bilaterali, giugno 2018, fra i comuni di Tricase e Tiggiano, maggiormente interessati alla questione, senza raggiungere un accordo. La soluzione ad est, preferita dal comune di Tricase, espressosi anche con Delibera CC n.74 in data 14.03.2019, non è condivisa dai restanti comuni, tant'è che nell' incontro tenuto presso la Regione Puglia in data 18.03.2019 tutti i Comuni si sono dichiarati favorevoli alla soluzione ad ovest di Tricase". (segue) (Ren)