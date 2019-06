Puglia: lettera di Giannini a Toninelli sui lavori alla Statale 275 Maglie-Leuca (Le) (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel tentativo di raggiungere una soluzione condivisa - ha sottolineato Ricci - Anas ha individuato un nuovo tracciato alternativo che prevede lo spostamento ancora più ad ovest della infrastruttura, utilizzando la sede attuale della 275 con una variante in corrispondenza di Lucugnano, interessando così marginalmente il territorio di Specchia. In data 17.06.2019, alla presenza di Anas e di tutti gli enti locali interessati, si è registrata una convergenza da parte dei comuni interessati in merito a quest'ultima proposta, ma il sindaco di Specchia ha dichiarato che 'allo stato non è nelle condizioni di esprimere alcun parere sul tracciato ad Ovest di Lucugnano e, così come deliberato dal consiglio comunale, si riserva di farlo in sede di esame di un progetto preliminare'. Tutto ciò premesso e considerato, la Regione Puglia, come riportato nel verbale della citata riunione, prende atto delle posizioni espresse dai sindaci presenti e rimette l'intera vicenda relativa al 2° lotto della Maglie-Leuca al ministero delle Infrastrutture e Trasporti perché adotti i provvedimenti del caso tenendo in considerazione la natura strategica dell'opera in questione". "Posizione - ha concluso Ricci - peraltro condivisa nel corso dell'incontro tenutosi in data 10.06.2019 presso la Camera di Commercio di Lecce tra Regione Puglia, associazioni di categoria, sindacati e ordini professionali. Contestualmente chiede l'invio tempestivo del progetto definitivo del 1° lotto al Cipe per la conseguente approvazione". (Ren)