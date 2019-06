Trasporto aereo: fonti stampa, Mosca smentisce coinvolgimento in interruzioni navigazione in Israele

- Le informazioni diffuse dai media in base alle quali la Russia sarebbe coinvolta nelle interruzioni della navigazione Gps all'interno dello spazio aereo israeliano sono false. Lo ha detto una fonte di “Ria Novosti”, citando ambienti diplomatici russi. "Questa è una notizia falsa. Non possiamo seriamente commentare questo", ha dichiarato la fonte dell'agenzia. Secondo i media israeliani, i funzionari di Gerusalemme credono che la Russia abbia sconvolto la navigazione dei velivoli civili nelle scorse tre settimane. L'Autorità aeroportuale di Israele ieri ha annunciato che i piloti hanno avuto difficoltà nell'atterraggio e hanno sperimentato misteriose interruzioni. Per risolvere la questione, Israele ha inviato un funzionario della Difesa a Mosca per discutere delle interruzioni, secondo quanto riferisce l'emittente radiofonica dell'esercito.(Rum)