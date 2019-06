Tunisia: tre attentati scuotono il paese, malore per il presidente Essebsi (2)

- La seconda esplosione si è verificata nel parcheggio dell'Unità nazionale per la lotta al terrorismo, nella zona di El Gorjani. Secondo le ultime informazioni a disposizione, il kamikaze ha atteso il momento propizio prima di entrare all'interno del parcheggio e farsi esplodere. Inoltre, nelle prime ore dell'alba un altro attacco ha avuto luogo a Gafsa, nel sud del paese, cuore dell'industria nazionale dei fosfati: un gruppo di militanti armati ha aperto il fuoco contro i militari posti a protezione delle infrastrutture di teletrasmissione sul Monte Orbata, senza provocare danni materiali o feriti. Proprio ieri si era celebrato nel paese il quarto anniversario della strage di Sousse, quando il terrorista dello Stato islamico Seifeddine Rezgui Yacoubi, armato di Kalashnikov, fece irruzione in una spiaggia turistica provenendo dal litorale uccidendo dieci persone prima di entrare nel complesso alberghiero Imperial Marhaba, dove ha continuato a sparare colpendo i turisti ospitati all’interno dell’edificio. In totale nell’attacco sono morte 38 persone, tra cui 30 cittadini del Regno Unito. L’attentato era stato poi rivendicato dallo Stato islamico. (Tut)