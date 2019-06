Autonomia: Conte, governo in dirittura di arrivo per stesura testo

- Il governo è “in dirittura di arrivo” per quanto riguarda la stesura della riforma sull’autonomia differenziata. Lo ha detto il presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte, parlando ad Osaka alla vigilia del vertice dei capi di Stato e di governo del G20. “Io direi che siamo in dirittura di arrivo, mi sono reso garante di questo percorso di autonomia differenziata, di buona autonomia, ma bisogna farla bene”, ha spiegato Conte sottolineando che il governo ha impiegato del tempo ma che “a breve porteremo in Consiglio dei ministri il testo” per poi incontrare i governatori.(Git)