Immigrazione: Moavero su Sea Watch, questione da affrontare in chiave europea

- La situazione che si è venuta a creare nelle ultime ore in relazione alla nave Sea Watch è senza dubbio una questione europea: batte bandiera olandese, ha capitano ed equipaggio tedeschi e arriva sulle coste italiane dopo aver soccorso persone nel Mar Mediterraneo. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, a margine della tavola rotonda conclusiva dell’evento “Villa Mondragone International Economic Seminar” che si è tenuta oggi alla Farnesina con il tema “Capitalism, global change and sustainable development: the future of globalization”. L’evento giunge quest’anno alla sua 31ma edizione, ed è stato organizzato dalla Fondazione Economia dell’università romana di Tor Vergata in collaborazione con il ministero degli Esteri. (segue) (Ems)