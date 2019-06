Immigrazione: Moavero su Sea Watch, questione da affrontare in chiave europea (2)

- “La questione deve essere affrontata in chiave europea e non deve essere messa totalmente a carico dell’Italia”, ha detto il ministro, sottolineando che “il condizionale è una forma di cortesia dal momento che pensiamo ci sia una vera e propria omissione di azione nell’ambito di quella che dovrebbe essere una politica comune”. Rispondendo ad una domanda sulle prossime mosse da fare dal punto di vista diplomatico in merito alla situazione, il capo della diplomazia italiana ha confermato che “il nostro ambasciatore ha avuto una serie di incontri con alcuni esponenti del governo olandese nelle giornate di ieri ed oggi, per comprendere meglio la posizione che i Paesi Bassi hanno intenzione di assumere a riguardo”. (Ems)