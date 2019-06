Polonia: Corte giustizia europea, Krs presenta anomalie rischiose per indipendenza giudici

- Il metodo di selezione dei membri del Consiglio nazionale della magistratura (Krs) in Polonia mostra anomalie che possono minacciare l'indipendenza dell'organo dai poteri esecutivo e legislativo. Lo ha dichiarato il portavoce generale della Corte di giustizia europea, ripreso dall'agenzia di stampa "Pap". L'opinione del portavoce generale anticipa la sentenza del Tribunale sull'argomento. Sovente il Tribunale la asseconda, ma capita che possa anche esprimere un verdetto completamente diverso. Il procedimento è stato avviato dopo che la Corte suprema polacca ha rivolto al Tribunale Ue alcune domande pregiudiziali. Una di esse chiedeva se, dopo la sua riforma, il Krs è ancora in grado di porsi a guardia dell'indipendenza dei giudici polacchi. Il portavoce rileva anche che la nuova sezione disciplinare della Corte suprema polacca non rispetta la normativa europea in materia di indipendenza dei giudici. (Vap)