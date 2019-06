Autonomia: Conte, lavorato in Cdm fino a tardi, anche dopo che Salvini è intervenuto in tv

- Il presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte, parlando con i cronisti ad Osaka ha voluto fare una battuta sui recenti lavori in Consiglio dei ministri sulla riforma dell’autonomia. “Conte ha continuato a lavorare anche fino a tardi dopo che il ministro Salvini si è allontanato per un appuntamento televisivo, detto questo ci siamo aggiornati a mercoledì e convocato tutti ministri e staff tecnici per completare i lavori”, ha spiegato Conte assicurando che il governo sta lavorando a pieno sul testo della riforma.(Git)