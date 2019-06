Pompei: domani incontro tra il direttore del Parco archeologico e la VII Commissione cultura della Camera dei deputati

- Domani, alle ore 16.30 presso la sede della direzione del Parco archeologico di Pompei, una delegazione della VII Commissione cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati incontrerà il direttore generale del Parco archeologico di Pompei, Massimo Osanna e il direttore del Grande progetto Pompei, generale Mauro Cipolletta per un punto della situazione sugli interventi del Grande Progetto e sulla attuazione del piano strategico per il rilancio socio-economico della cosiddetta "buffer zone". La missione della delegazione, hanno fatto sapere, sarà finalizzata al supporto degli investimenti sul territorio in vista di uno sviluppo del turismo sostenibile, anche in termini di innovazione tecnologica, dei siti archeologici del Parco e delle aree circostanti. (Ren)