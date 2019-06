Speciale energia: Ungheria, centrale nucleare Paks, unità 2 nuovamente operativa dopo malfunzionamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'unità 2 della centrale nucleare ungherese di Paks è nuovamente operativa da questa mattina, dopo che è stato risolto un malfunzionamento della rete elettrica esterna. Lo comunica l'agenzia di stampa "Mti", riportando quanto affermato dall'ufficio comunicazioni dell'impianto. L'Ufficio nazionale per l'energia atomica di Budapest rende noto sul suo sito che il temporaneo blocco nel funzionamento dell'unità non ha avuto un impatto sul reattore, giacché il problema non ha coinvolto il sistema di sicurezza. Nessun intoppo nemmeno per le altre tre unità dell'impianto, che hanno continuato a operare a pieno regime. (Vap)