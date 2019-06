Immigrazione: Moavero, emergenza migratoria dettata soprattutto da contesto geografico

- L’emergenza migratoria non è una questione nuova: ci accompagna da vari anni ed è essenzialmente dettata dal contesto geografico. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, a margine della tavola rotonda conclusiva dell’evento “Villa Mondragone International Economic Seminar” che si è tenuta oggi alla Farnesina con il tema “Capitalism, global change and sustainable development: the future of globalization”. L’evento giunge quest’anno alla sua 31ma edizione, ed è stato organizzato dalla Fondazione Economia dell’università romana di Tor Vergata in collaborazione con il ministero degli Esteri. “Sull’emergenza migratoria ci aspettiamo un maggiore impegno da parte delle autorità europee, dal momento che quelle persone che viaggiano in condizioni così drammatiche per raggiungere le nostre coste lo fanno per arrivare in Europa, e non solo in Italia”, ha detto il ministro. (Ems)