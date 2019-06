Russia: Peskov, Cremlino monitora applicazione legge vilipendio stato

- Il Cremlino sta monitorando da vicino l'applicazione della legge sul vilipendio ai simboli dello Stato. Lo ha dichiarato il portavoce della presidenza russa, Dmitrij Peskov, sottolineando che è troppo presto per parlare di emendamenti alla legge. "Fin dall'inizio, è stato dichiarato che l'applicazione della legge sarebbe stata attentamente monitorata. Si tratta di offese ai simboli del potere, dello Stato, ma non riguardano al momento le critiche alle autorità", ha dichiarato Peskov, precisando che è presto per pensare ad emendamenti alla legge di recente adottata. La legge è entrata in vigore il 29 marzo. Durante la conferenza Linea diretta del 20 giugno, il presidente russo Vladimir Putin ha osservato che "nessuno ha il diritto di abusare di questa norma per limitare le persone nel loro diritto di criticare l'attuale governo a qualsiasi livello". (Rum)