Germania: debito pubblico diminuito dell'1,1 per cento nel primo trimestre 2019

- Nel primo trimestre del 2019, il debito pubblico della Germania è diminuito dell'1,1 per cento, ossia di 22 miliardi di euro, su base annua. È quanto si apprende dai dati preliminari pubblicati oggi dall'Ufficio federale di statistica (StBA). In particolare, l'StBA ha reso evidenziato come, “tranne che per i Laender, il debito pubblico sia diminuito sia per il governo federale sia per i comuni e per la previdenza sociale”. In particolare, il governo federale ha ridotto il proprio disavanzo dell'1,5 per cento, portandolo a 1.214,2 miliardi di euro. Il debito dei Laender ammonta, invece, a 581,3 miliardi di euro, in aumento dello 0,4 per cento rispetto al primo trimestre del 2018. Con riguardo a comuni ed enti locali, il deficit è sceso del 4,6 per cento a 131,2 miliardi di euro. Infine, la previdenza sociale ha un debito di 400 milioni di euro, in diminuzione dello 0,3 per cento rispetto ai primi tre mesi del 2018. (Geb)