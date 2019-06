San Siro: Sala, nel 2026 sarà sicuramente in piedi, questo non va concordato

- Nell'anno delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, il 2026, lo stadio Meazza di San Siro sarà ancora in piedi. Lo ha garantito il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervistato in diretta al telegiornale Rai della Lombardia. Alla giornalista che gli chiedeva se sarà l'attuale o un eventuale nuovo stadio a ospitare la cerimonia d'inaugurazione dei Giochi, Sala ha risposto: "Premetto che sono in attesa che le società vengano da me con un progetto. San Siro sarà senz'altro su nel 2026, anche perché non va concordato con nessuno dal momento che è nostro". "Io - ha poi aggiunto - francamente sono per il mantenimento di San Siro, ma non posso non ascoltare le squadre. La coesistenza di due stadi vicini, anche per una questione di costi, la vedo difficile". (Rem)