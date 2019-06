Olimpiadi 2026: Sala, non ho preoccupazioni sui fondi, ma sui tempi

- Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervistato in diretta al telegiornale Rai della Lombardia, ha ribadito che in vista delle Olimpiadi 2026 non bisogna perdere tempo. Alla giornalista che gli chiedeva se si aspetti fondi da parte del governo, il primo cittadino ha risposto: "Sui fondi non ho grandi preoccupazioni. Mi aspetto si decida velocemente la governance, la forma societaria e chi gestisce. Sono più sensibile di altri su questo, essendo passato attraverso Expo e non voglio che si perda tempo come all'inizio sull'Expo, ma che si parta subito". A una domanda specifica sul super manager che dovrà gestire l'organizzazione dei Giochi, Sala ha risposto: "Credo che ci voglia qualcuno che conosca un po' le regole del pubblico. Poi ci vuole un giusto equilibrio tra le regole che vanno rispettate e avere autonomia, non tanto nel poter derogare sui principi, ma sono sempre i tempi quelli che ti fregano. Ci vuole qualche procedura che snellisca quello". (Rem)