Olimpiadi 2026: Sala, PalaSharp pronto nel 2021, PalaItalia nel 2023 e villaggio a metà 2025

- Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervistato in diretta al telegiornale Rai della Lombardia, ha spiegato i tempi di realizzazione delle strutture necessarie per ospitare i Giochi invernali del 2026. "Noi pensiamo che entro la fine del 2021 il PalaSharp sarà a posto e usufruibile, in modo tale che ci sarà anche un lungo rodaggio. Stiamo facendo una gara per sistemarlo, ma anche per gestirlo", ha detto. "Il PalaItalia, il palazzetto che verrà realizzato da privati a Milano Santa Giulia- ha proseguito Sala - sarà pronto da programmi a fine 2023. E il villaggio olimpico a Porta Romana, che poi diventerà casa per studenti, a metà 2025". (Rem)