Roma: bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio, eseguite 4 misure interdittive e sequestri per oltre 1 milione di euro

- Nella mattinata odierna il nucleo speciale Polizia valutaria della Guardia di finanza, su richiesta della locale Procura della Repubblica, sta dando esecuzione a un’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale capitolino impositiva della misura cautelare personale del divieto di esercitare attività d’impresa per 12 mesi nei confronti di 4 persone, gravemente indiziate, a vario titolo, di fatti di bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio dei relativi proventi illeciti. Si tratta di F.C. (classe '69), R.P. (classe '62), M.P.D.A. (classe '52) e A.P. (classe '70), tutti residenti a Roma, amministratori e/o consiglieri di quattro soggetti giuridici operanti, tra l’altro, nel settore della tecnologia, dell’informatica e della consulenza aziendale (I&S Group Srl, Share Srl, Zic Europe Srl e Arrowbio Italia Srl), collegati al "gruppo Sei Plus", facente parte del Consorzio d’imprese denominato "Postemotori" (affidatario di un appalto pubblico dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) interessato dall’operazione"Dedalo" del medesimo Nucleo Speciale, nel cui contesto sono state eseguite nel novembre scorso 13 misure cautelari personali. Contestualmente, si sta procedendo al sequestro di denaro e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di circa 1,2 milioni di euro quale profitto del reato, nei confronti di tre soggetti "interdetti" e di altre tre persone concorrenti nel reato di bancarotta, tra cui un avvocato sessantenne di origini campane, con studio legale nella Capitale (I.I., classe ’59). (segue) (Rer)